Randonnée pédestre avec un âne

105 chemin du Pont Bleu Melay Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-01

Randonnée à la demi-journée ou à la journée avec un ou plusieurs ânes le long du canal de Roanne à Digoin et les chemins proches de la Loire.

A partir de 3 ans les enfants peuvent monter sur l’âne.

Seul les enfants de 25 kilos maximum peuvent monter sur les ânes.

Les enfants de plus de 25 kilos s’occuperont de l’âne (brosser, mettre le matériel) et le tiendront pendant la randonnée.

Venir avec le casque de vélo de votre enfant si celui-ci veut monter dessus. .

105 chemin du Pont Bleu Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 97 91 54 contact@lb-rando.com

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English :

L’événement Randonnée pédestre avec un âne Melay a été mis à jour le 2026-03-18 par Mission Tourisme Département 71