Randonnée pédestre Avirey-Lingey
Randonnée pédestre Avirey-Lingey dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Parking salle polyvalente Avirey-Lingey Aube
Le GRBA, le Groupe des Randonneurs et Baliseurs Aubois, propose un brevet de randonné pédestre.
4 circuits de 8, 13, 18 et 25 km avec collation au départ et points de ravitaillement sur les circuits.
Départ 20 et 25km de 8h30 à 10h30
Départ 8 et 13km de 8h30 à 11h
Inscriptions et départ à la salle des fêtes
Tarif 5€, apportez votre gobelet
Gratuit pour les moins de 12 ans 5 .
Parking salle polyvalente Avirey-Lingey 10340 Aube Grand Est +33 6 07 18 14 86
