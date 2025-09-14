Randonnée pédestre Avirey-Lingey

Randonnée pédestre Avirey-Lingey dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée pédestre

Parking salle polyvalente Avirey-Lingey Aube

Le GRBA, le Groupe des Randonneurs et Baliseurs Aubois, propose un brevet de randonné pédestre.

4 circuits de 8, 13, 18 et 25 km avec collation au départ et points de ravitaillement sur les circuits.

Départ 20 et 25km de 8h30 à 10h30

Départ 8 et 13km de 8h30 à 11h

Inscriptions et départ à la salle des fêtes

Tarif 5€, apportez votre gobelet

Gratuit pour les moins de 12 ans 5 .

Parking salle polyvalente Avirey-Lingey 10340 Aube Grand Est +33 6 07 18 14 86

