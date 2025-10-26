Randonnée Pedestre Azay-le-Brûlé
Randonnée Pedestre Azay-le-Brûlé dimanche 26 octobre 2025.
Randonnée Pedestre
Salle du foyer rural de Cerzeau Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Venez marcher avec l’ASAA et profitez d’un moment convivial au grand air !
Entre nature et rencontres chaleureuses, cette sortie est ouverte à tous, dans la bonne humeur. L’ASAA vous attend nombreux pour partager un bel instant en plein air… et fêter votre arrivée comme il se doit ! .
Salle du foyer rural de Cerzeau Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 58 75
English : Randonnée Pedestre
German :
Italiano :
Espanol : Randonnée Pedestre
L’événement Randonnée Pedestre Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Haut Val De Sèvre