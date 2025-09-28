RANDONNEE PEDESTRE Bais
RANDONNEE PEDESTRE Bais dimanche 28 septembre 2025.
RANDONNEE PEDESTRE
Rdv place de la mairie Bais Mayenne
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous
Randonnée organisée par l’association « Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais ».
Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et barres énergétiques. .
+33 6 37 73 89 82
English :
12 km circuit, open to all
German :
Rundgang von ca. 12 km, für alle offen
Italiano :
Circuito di 12 km, aperto a tutti
Espanol :
Circuito de 12 km, abierto a todos
