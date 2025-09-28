RANDONNEE PEDESTRE Bais

RANDONNEE PEDESTRE Bais dimanche 28 septembre 2025.

RANDONNEE PEDESTRE

Rdv place de la mairie Bais Mayenne

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Circuit d’environ 12 km, ouvert à tous

Randonnée organisée par l’association « Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais ».

Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et barres énergétiques. .

Rdv place de la mairie Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82

English :

12 km circuit, open to all

German :

Rundgang von ca. 12 km, für alle offen

Italiano :

Circuito di 12 km, aperto a tutti

Espanol :

Circuito de 12 km, abierto a todos

