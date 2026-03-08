RANDONNÉE PÉDESTRE BALADE DES GUEULES ROUGES Montblanc

RANDONNÉE PÉDESTRE BALADE DES GUEULES ROUGES

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

2026-03-12

Découvrez la randonnée pédestre Balade des Gueules Rouges , un parcours accessible invitant à la découverte de paysages naturels. Une sortie conviviale idéale pour partager un moment sportif en groupe.

Organisée dans un esprit associatif, elle permet aux participants de se retrouver pour un moment de marche, de découverte et d’échange. Une belle occasion de pratiquer la randonnée dans une ambiance chaleureuse et ouverte à tous.

Parcours de 6,2km à Villeveyrac. Casse croute tiré du sac. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

English :

Discover the Balade des Gueules Rouges hiking trail, an accessible route inviting you to discover natural landscapes. A convivial outing, ideal for sharing a sporting moment in a group.

