Randonnée pédestre

Banize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami au départ de Banize, distance environ 10km. Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 à la gare routière de Bourganeuf

Nos amis les chiens ne sont pas admis. .

Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 81 88 61 louchamibgf@orange.fr

