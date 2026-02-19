Randonnée pédestre Banize
Randonnée pédestre Banize dimanche 8 mars 2026.
Randonnée pédestre
Banize Creuse

Date :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Randonnée pédestre avec l’association Lou Chami au départ de Banize, distance environ 10km. Co-voiturage possible, rendez-vous à 13h30 à la gare routière de Bourganeuf
Nos amis les chiens ne sont pas admis. .
Banize 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 81 88 61 louchamibgf@orange.fr
