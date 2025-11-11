Randonnée pédestre Bannay

Randonnée pédestre

Rue du village Bannay Cher

Début : 2025-11-11 13:00:00

fin : 2025-11-11

2025-11-11

3 parcours de 7, 9 et 16 km pour cette randonnée pédestre organisée par l’association des parents d’élèves. Inscriptions à partir de 13h00

Ravitaillement et verre de l’amitié à l’arrivée.

Rue du village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 66 15 26 ebb18300@gmail.com

English :

3 routes of 6, 9 and 15 km for this hike organized by the parents’ association. Registration from 1:30 p.m

Refreshments and welcome drink at the finish.

German :

3 Strecken von 6, 9 und 15 km für diese Wanderung, die von der Elternvereinigung organisiert wird. Anmeldungen ab 13.30 Uhr

Verpflegung und Freundschaftsgetränk bei der Ankunft.

Italiano :

3 percorsi di 6, 9 e 15 km per questa passeggiata organizzata dall’associazione dei genitori. Iscrizioni a partire dalle 13.30

Rinfresco e drink di benvenuto all’arrivo.

Espanol :

3 recorridos de 6, 9 y 15 km para esta marcha organizada por la asociación de padres. Inscripciones a partir de las 13h30

Refrescos y copa de bienvenida en la meta.

