Randonnée pédestre Baraize
Randonnée pédestre Baraize dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Rue du Moulin Baraize Indre
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Début : 2025-10-05 07:30:00
Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes de Baraize.
Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67 comitedesfetesbaraize@orange.fr
English :
Hiking organized by the Comité des fêtes de Baraize.
German :
Wanderung, die vom Festkomitee von Baraize organisiert wird.
Italiano :
Passeggiata organizzata dal Comité des fêtes di Baraize.
Espanol :
Marcha organizada por el Comité des fêtes de Baraize.
