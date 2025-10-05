Randonnée pédestre Baraize

Randonnée pédestre Baraize dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Rue du Moulin Baraize Indre

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 07:30:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes de Baraize.

3.5 .

Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 46 27 67 comitedesfetesbaraize@orange.fr

English :

Hiking organized by the Comité des fêtes de Baraize.

German :

Wanderung, die vom Festkomitee von Baraize organisiert wird.

Italiano :

Passeggiata organizzata dal Comité des fêtes di Baraize.

Espanol :

Marcha organizada por el Comité des fêtes de Baraize.

L’événement Randonnée pédestre Baraize a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse