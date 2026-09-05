Randonnée pédestre Baraize
dimanche 4 octobre 2026 · Baraize
Informations pratiques
Baraize
Randonnée pédestre
Rue du Moulin Baraize Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Randonnée pédestre de 10 et 17 km à Chamorin.
Le comité des fêtes de Baraize organise une randonnée au départ de Chamorin avec 2 parcours de 10 et 17 km. Ravitaillements, à l’arrivée : pains et galettes aux pomme de terre et ou au fromage de chèvre cuits au feu de bois. 4 .
Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 42 27 67 comitedesfetesbaraize@orange.fr
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English :
10- and 17-kilometer hikes in Chamorin.
L’événement Randonnée pédestre Baraize a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Creuse