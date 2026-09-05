Informations pratiques

Baraize

Randonnée pédestre

Rue du Moulin Baraize Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Randonnée pédestre de 10 et 17 km à Chamorin.

Le comité des fêtes de Baraize organise une randonnée au départ de Chamorin avec 2 parcours de 10 et 17 km. Ravitaillements, à l’arrivée : pains et galettes aux pomme de terre et ou au fromage de chèvre cuits au feu de bois. 4 .

Rue du Moulin Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 42 27 67 comitedesfetesbaraize@orange.fr

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English :

10- and 17-kilometer hikes in Chamorin.

L’événement Randonnée pédestre Baraize a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Vallée de la Creuse