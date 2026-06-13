Batilly-en-Puisaye

Randonnée pédestre

Le Bourg Batilly-en-Puisaye Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le comité des fêtes de Batilly-en-Puisaye organise une randonnée pédestre dimanche 5 juillet 2026, avec 3 circuits au choix 8, 12 ou 19 km. Inscriptions de 7h30 à 9h30 à la mairie. Pot du randonneur à l’arrivée et déjeuner paëlla sur réservation.

Le dimanche 5 juillet 2026, le comité des fêtes de Batilly-en-Puisaye organise une randonnée pédestre ouverte à tous les amateurs de marche et de nature. Trois circuits sont proposés au choix, de 8, 12 ou 19 km, pour découvrir les paysages de Puisaye à son rythme. Les inscriptions auront lieu de 7h30 à 9h30 dans la cour de la mairie, au tarif de 4 € par personne, avec gratuité pour les moins de 12 ans. Le dernier ravitaillement est prévu à 12h et un pot du randonneur sera offert à l’arrivée. À partir de 12h30, un déjeuner paëlla géante sera proposé au tarif de 20 € par personne, uniquement sur réservation avant le mardi 30 juin 2026. 20 .

Le Bourg Batilly-en-Puisaye 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 66 15 06 cdfbatilly@outlook.fr

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English :

The Batilly-en-Puisaye Festival Committee is organizing a walking tour on Sunday, July 5, 2026, with three routes to choose from: 8, 12, or 19 km. Registration from 7:30 a.m. to 9:30 a.m. at City Hall. Refreshments for hikers at the finish line and lunch at the Paella restaurant (reservation required).

L’événement Randonnée pédestre Batilly-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX