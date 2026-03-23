Randonnée pédestre Lieu-dit Mourlin Baye

Randonnée pédestre

Lieu-dit Mourlin Foyer rural Baye Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Tout public

Chaussez vos baskets et partez à la découverte de Baye et ses environs lors d’une randonnée pédestre avec, au programme, une visite du pigeonnier. Une sortie conviviale à ne pas manquer ! Plus d’infos à venir. .

Lieu-dit Mourlin Foyer rural Baye 51270 Marne Grand Est +33 6 77 79 62 21

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Baye a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne