Randonnée pédestre Beaulieu-sur-Loire

17 Rue de Châtillon Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Participez à une randonnée pédestre à Beaulieu-sur-Loire le 12 avril 2026, organisée par l’APE Les crayons de couleur ! Trois parcours au choix 6, 14 ou 20 km. Départ entre 7h30 et 10h à l’école. Ravitaillement sur les grands parcours et verre de l’amitié à l’arrivée.

Rejoignez l’APE Les crayons de couleur le dimanche 12 avril 2026 pour une belle randonnée à Beaulieu-sur-Loire ! Une activité nature ouverte à tous avec trois parcours adaptés à votre rythme 6 km, 14 km ou 20 km. Inscription et départ entre 7h30 et 10h à l’école. Profitez d’un ravitaillement sur les parcours de 14 et 20 km et d’un verre de l’amitié à l’arrivée pour un moment convivial. Pensez à apporter votre gobelet (possibilité d’en acheter un sur place pour 1€). Tarifs 4€ pour les adultes et 2€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Venez seul, en famille ou entre amis pour une matinée sportive et ressourçante au cœur de la nature ! Pour plus d’informations, contactez le 06.63.94.87.43. 2 .

17 Rue de Châtillon Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 03 84 lescrayonsdecouleurs@gmail.com

The association Les Crayons de Couleur invites you to a hike in Beaulieu-sur-Loire! Discover the spring landscapes of the Loire on a hike that’s accessible to all, ideal for sharing a natural moment of conviviality with family and friends.

