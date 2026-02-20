Randonnee pedestre Beaumont-Village
Randonnee pedestre Beaumont-Village vendredi 1 mai 2026.
Randonnee pedestre
Beaumont-Village Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
3 parcours 8, 12 et 18 km.
Rafraîchissements, casse-croûte sur le parcours.
Pot d’amitié à l’arrivée.
3 parcours 8, 12 et 18 km.
Rafraîchissements, casse-croûte sur le parcours.
Pot d’amitié à l’arrivée. .
Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 37 42 66 gismondegirault@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3 routes: 8, 12 and 18 km.
Refreshments and snacks along the route.
Drinks at the finish.
L’événement Randonnee pedestre Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-02-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire