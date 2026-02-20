Randonnee pedestre

Beaumont-Village Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

3 parcours 8, 12 et 18 km.

Rafraîchissements, casse-croûte sur le parcours.

Pot d’amitié à l’arrivée.

3 parcours 8, 12 et 18 km.

Rafraîchissements, casse-croûte sur le parcours.

Pot d’amitié à l’arrivée. .

Beaumont-Village 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 78 37 42 66 gismondegirault@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 routes: 8, 12 and 18 km.

Refreshments and snacks along the route.

Drinks at the finish.

L’événement Randonnee pedestre Beaumont-Village a été mis à jour le 2026-02-18 par Loches Touraine Châteaux de la Loire