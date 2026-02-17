Randonnée pédestre Place de l’église Biches

Randonnée pédestre

Place de l’église Le bourg Biches Nièvre

Début : 2026-03-09 14:30:00

fin : 2026-03-09 16:00:00

2026-03-09

Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.

Départ à 14h30 de la place de l’église pour une randonnée de 5 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .

Place de l’église Le bourg Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

