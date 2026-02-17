Randonnée pédestre Place de l’église Biches
Randonnée pédestre Place de l’église Biches lundi 9 mars 2026.
Randonnée pédestre
Place de l’église Le bourg Biches Nièvre
Début : 2026-03-09 14:30:00
fin : 2026-03-09 16:00:00
2026-03-09
Organisée par les Traîne-Savates du Bazois.
Départ à 14h30 de la place de l’église pour une randonnée de 5 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23. .
Place de l’église Le bourg Biches 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
