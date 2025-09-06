Randonnée Pédestre Maison des fêtes et de la culture Blainville-sur-l’Eau

Randonnée Pédestre Maison des fêtes et de la culture Blainville-sur-l’Eau samedi 6 septembre 2025.

Randonnée Pédestre

Maison des fêtes et de la culture 2 rue de L’étang Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 13:45:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

En marge de la Journée des Associations, samedi 6 septembre à la MFC de Blainville-sur-l’Eau, le Club Vosgien du Val de Meurthe vous convie à une randonnée pédestre dans et autour de la ville.

Rendez-vous devant la MFC. Départ de la rando 13h45. Parcours de 9 km sans difficulté

A l’issue de la marche, visite libre des stands des associations dans la MFC.Tout public

Maison des fêtes et de la culture 2 rue de L'étang Blainville-sur-l'Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

To coincide with Association Day, on Saturday September 6 at the MFC in Blainville-sur-l?Eau, the Club Vosgien du Val de Meurthe invites you to take part in a hike in and around the town.

Meet in front of the MFC. Start time: 1:45pm. Easy 9 km route

At the end of the walk, free visit of the association stands in the MFC.

German :

Am Rande des Tages der Vereine am Samstag, den 6. September in der MFC von Blainville-sur-l’Eau lädt Sie der Club Vosgien du Val de Meurthe zu einer Wanderung in und um die Stadt ein.

Treffpunkt vor dem MFC. Start der Wanderung: 13.45 Uhr. Strecke von 9 km ohne Schwierigkeiten

Am Ende der Wanderung können Sie die Stände der Vereine in der MFC besuchen.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata delle Associazioni, sabato 6 settembre presso l’MFC di Blainville-sur-l’Eau, il Club Vosgien du Val de Meurthe vi invita a partecipare a una passeggiata in città e nei dintorni.

Ritrovo davanti all’MFC. Orario di inizio: ore 13.45. Percorso di 9 km senza difficoltà

Al termine della passeggiata, visita gratuita degli stand dell’associazione presso l’MFC.

Espanol :

En el marco del Día de las Asociaciones, el sábado 6 de septiembre en el MFC de Blainville-sur-l’Eau, el Club Vosgien du Val de Meurthe le invita a participar en un paseo por la ciudad y sus alrededores.

Cita delante del MFC. Hora de salida: 13.45 h. Recorrido de 9 km sin dificultades

Al final del paseo, visita gratuita de los stands de la asociación en el MFC.

