Randonnée pédestre- Blancey Blancey
Randonnée pédestre- Blancey Blancey dimanche 14 juin 2026.
Blancey
Randonnée pédestre- Blancey
Mairie Blancey Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 15:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Boucle de 8,5 km, pique-nique tiré du sac, animations et jeux pour tous, buvette; organisée par La Trémontaise de Blancey .
Mairie Blancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 23 38 77
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English : Randonnée pédestre- Blancey
L’événement Randonnée pédestre- Blancey Blancey a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pouilly Bligny