Blancey

Randonnée pédestre- Blancey

Mairie Blancey Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Boucle de 8,5 km, pique-nique tiré du sac, animations et jeux pour tous, buvette; organisée par La Trémontaise de Blancey .

Mairie Blancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 23 38 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre- Blancey

L’événement Randonnée pédestre- Blancey Blancey a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Pouilly Bligny