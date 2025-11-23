Randonnée pédestre « Bois des Boeufs » Bourganeuf
Randonnée pédestre « Bois des Boeufs » Bourganeuf dimanche 23 novembre 2025.
Randonnée pédestre « Bois des Boeufs »
Gare Routière Bourganeuf Creuse
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Randonnée pédestre à la découverte du Bois des Boeufs
Avec l’association Lou Chami Bourganiauds
Départ de la Gare Routière de Bourganeuf, à 13h15.
Distance environ 8km.
Nos amis les chiens ne sont pas admis. .
Gare Routière Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 44 61
