Randonnée pédestre « Bois des Boeufs »

Gare Routière Bourganeuf Creuse

2025-11-23
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Randonnée pédestre à la découverte du Bois des Boeufs
Avec l’association Lou Chami Bourganiauds
Départ de la Gare Routière de Bourganeuf, à 13h15.
Distance environ 8km.
Nos amis les chiens ne sont pas admis.   .

Gare Routière Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 

