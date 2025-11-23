Randonnée pédestre « Bois des Boeufs »

Randonnée pédestre à la découverte du Bois des Boeufs

Avec l’association Lou Chami Bourganiauds

Départ de la Gare Routière de Bourganeuf, à 13h15.

Distance environ 8km.

Nos amis les chiens ne sont pas admis. .

Gare Routière Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 39 44 61

