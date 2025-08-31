Randonnée pédestre Boulleret
Randonnée pédestre Boulleret dimanche 31 août 2025.
Randonnée pédestre
Boulleret Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31 07:30:00
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Lacez vos baskets et venez en famille, entre amis, découvrir les richesses des bords de Loire.
Avec 3 parcours de 7, 12 et 18 km, venez (re)découvrir votre commune et son territoire.
Ravitaillement sur chaque parcours.
Inscription sur place de 7h30 à 10h00.
Verre de l’amitié à 12h00. .
Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 30 04
English :
Lace up your sneakers and come with family and friends to discover the riches of the banks of the Loire.
German :
Schnüren Sie Ihre Turnschuhe und entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden die Reichtümer der Loire-Ufer.
Italiano :
Allacciate le scarpe da ginnastica e venite con la famiglia o gli amici a scoprire le ricchezze delle rive della Loira.
Espanol :
Cálcese las zapatillas y venga con su familia o amigos a descubrir las riquezas de las orillas del Loira.
L’événement Randonnée pédestre Boulleret a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois