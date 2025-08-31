Randonnée pédestre Boulleret

Randonnée pédestre Boulleret dimanche 31 août 2025.

Randonnée pédestre

Boulleret Cher

Début : 2025-08-31 07:30:00

2025-08-31

Lacez vos baskets et venez en famille, entre amis, découvrir les richesses des bords de Loire.

Avec 3 parcours de 7, 12 et 18 km, venez (re)découvrir votre commune et son territoire.

Ravitaillement sur chaque parcours.

Inscription sur place de 7h30 à 10h00.

Verre de l’amitié à 12h00. .

Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 30 04

English :

Lace up your sneakers and come with family and friends to discover the riches of the banks of the Loire.

German :

Schnüren Sie Ihre Turnschuhe und entdecken Sie mit der Familie oder mit Freunden die Reichtümer der Loire-Ufer.

Italiano :

Allacciate le scarpe da ginnastica e venite con la famiglia o gli amici a scoprire le ricchezze delle rive della Loira.

Espanol :

Cálcese las zapatillas y venga con su familia o amigos a descubrir las riquezas de las orillas del Loira.

L’événement Randonnée pédestre Boulleret a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme du Grand Sancerrois