Randonnée Pédestre le bourg Bourg-de-Visa

Randonnée Pédestre le bourg Bourg-de-Visa dimanche 21 septembre 2025.

Tarn-et-Garonne

Randonnée Pédestre le bourg Place de la halle Bourg-de-Visa Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le Comité des fêtes vous invite le dimanche 21 septembre 2025 à participer à sa Randonnée Pédestre à partir de 8h.

.

le bourg Place de la halle

Bourg-de-Visa 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 77 49 67 62 comitebourgdevisa@orange.fr

English :

The Comité des fêtes invites you to take part in its Randonnée Pédestre on Sunday September 21, 2025, starting at 8am.

German :

Das Festkomitee lädt Sie am Sonntag, den 21. September 2025, ab 8 Uhr zur Teilnahme an seiner Wanderung ein.

Italiano :

Domenica 21 settembre 2025, il Comité des fêtes vi invita a partecipare alla sua passeggiata a piedi a partire dalle ore 8.00.

Espanol :

El domingo 21 de septiembre de 2025, el Comité des fêtes le invita a participar en su Recorrido a pie a partir de las 8h.

L’événement Randonnée Pédestre Bourg-de-Visa a été mis à jour le 2025-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy