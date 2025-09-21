Randonnée Pédestre le bourg Bourg-de-Visa
Le Comité des fêtes vous invite le dimanche 21 septembre 2025 à participer à sa Randonnée Pédestre à partir de 8h.
le bourg Place de la halle
Bourg-de-Visa 82190 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 77 49 67 62 comitebourgdevisa@orange.fr
English :
The Comité des fêtes invites you to take part in its Randonnée Pédestre on Sunday September 21, 2025, starting at 8am.
German :
Das Festkomitee lädt Sie am Sonntag, den 21. September 2025, ab 8 Uhr zur Teilnahme an seiner Wanderung ein.
Italiano :
Domenica 21 settembre 2025, il Comité des fêtes vi invita a partecipare alla sua passeggiata a piedi a partire dalle ore 8.00.
Espanol :
El domingo 21 de septiembre de 2025, el Comité des fêtes le invita a participar en su Recorrido a pie a partir de las 8h.
