Randonnée pédestre Braye-sous-Faye 29 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Randonnée pédestre Départ de la salle des fêtes Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Départs entre 9h00 et 9h30.

Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 23 juin).

Circuit d’environ 12 km avec ravitaillement à mi-parcours et vin d’honneur à l’arrivée.

Pensez à apporter votre gobelet.

Départs entre 9h00 et 9h30.

Possibilité de repas pour le déjeuner (inscription avant le 23 juin). 18 .

Départ de la salle des fêtes

Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 85 52 40 81

English :

Approx. 12 km circuit, with refreshments at the halfway point and vin d’honneur at the finish.

Remember to bring your own cup.

Departures between 9:00 and 9:30 am.

Lunch available (register before June 23).

German :

Rundgang von etwa 12 km mit Verpflegung auf halber Strecke und Ehrenwein am Ziel.

Denken Sie daran, Ihren Becher mitzubringen.

Abfahrten zwischen 9.00 und 9.30 Uhr.

Möglichkeit einer Mittagsmahlzeit (Anmeldung bis zum 23. Juni).

Italiano :

Circuito di circa 12 km con ristoro a metà percorso e vin d’honneur all’arrivo.

Ricordarsi di portare la tazza per bere.

Partenza tra le 9.00 e le 9.30.

Pranzo disponibile (iscrizione entro il 23 giugno).

Espanol :

Circuito de aproximadamente 12 km con avituallamiento a mitad de recorrido y vin d’honneur a la llegada.

Recuerde traer su vaso para beber.

Salidas entre las 9.00 y las 9.30 horas.

Almuerzo disponible (inscripción antes del 23 de junio).

L’événement Randonnée pédestre Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme