Randonnée pédestre Rue des Forges Bressuire

Randonnée pédestre Rue des Forges Bressuire dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Rue des Forges Clazay Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Le comité des fêtes de Clazay vous propose une randonnée pédestre, avec 3 parcours de 6 km, 13 km et 17 km.

Ravitaillement et apéritif à l’arrivée. .

Rue des Forges Clazay Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 68 60 31

English : Randonnée pédestre

German : Randonnée pédestre

Italiano :

Espanol : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Bressuire a été mis à jour le 2025-09-09 par OT Bocage Bressuirais