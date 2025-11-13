Randonnée pédestre Bricquebec-en-Cotentin
Randonnée pédestre Bricquebec-en-Cotentin lundi 24 août 2026.
Randonnée pédestre
Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 14:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous Place Sainte-Anne. .
Place Sainte-Anne Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 52 66 05
