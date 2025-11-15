Randonnée pédestre Brienne-le-Château

Randonnée pédestre Brienne-le-Château samedi 15 novembre 2025.

36 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château Aube

Gratuit

Début : 2025-11-15 13:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’association Les Amis du Parc vous convient à une randonnée pédestre, à la découverte des chemins briennois.

Au départ du Foyer Rural, partez sur un circuit d’environ 10-12 km soit environ 3h de marche. Attention, soyez présent environ 20 min avant l’horaire de départ indiqué !

Randonnée ouverte à tous. Pensez à prévoir une tenue adéquate ainsi que de bonnes chaussures de marche, une gourde d’eau ainsi qu’un gobelet pour le pot convivial qui viendra clôturer la randonnée.

Les chiens sont acceptés tenus en laisse.

36 rue du 8 Mai 1945 Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 41 07 83 aap.pnrfo@wanadoo.fr

