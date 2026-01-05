Randonnée pédestre Celon

Randonnée pédestre

11 Rue de l’Église Celon Indre

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes de Celon.

3 circuits de 7 km (départ 10h), 10 et 16 km (départ 7h30) ou un circuit VTT de 28 km.

11 Rue de l’Église Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdecelon@gmail.com

English :

Hiking organized by the Comité des fêtes de Celon, in aid of the association Les Blouses Roses.

3 circuits of 7, 10 and 16 km or a mountain bike circuit of 28 km.

