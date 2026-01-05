Randonnée pédestre Celon
Randonnée pédestre Celon dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre
11 Rue de l’Église Celon Indre
Début : 2026-04-12 07:30:00
fin : 2026-04-12
2026-04-12
Randonnée pédestre organisée par le Comité des fêtes de Celon.
3 circuits de 7 km (départ 10h), 10 et 16 km (départ 7h30) ou un circuit VTT de 28 km.
11 Rue de l’Église Celon 36200 Indre Centre-Val de Loire comitedesfetesdecelon@gmail.com
English :
Hiking organized by the Comité des fêtes de Celon, in aid of the association Les Blouses Roses.
3 circuits of 7, 10 and 16 km or a mountain bike circuit of 28 km.
