Randonnée pédestre Cernon

Église Cernon Jura
Tarif : – – 6 EUR
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Randonnée pédestre à Cernon le 3 mai, départ libre et vers l’église.
Circuits de 9 km, 12 km et 15 km.
Journée sur nos sentiers de randonnée à proximité du lac de Vouglans. Café offert au départ Repas chaud sous abris.
Inscription sur place à partir de 8h. .
Église Cernon 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté b.hostache@wanadoo.fr
