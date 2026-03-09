Randonnée pédestre Cernon

Randonnée pédestre

Église Cernon Jura

Tarif : – – 6 EUR

Début : 2026-05-03 08:00:00

fin : 2026-05-03

2026-05-03

Randonnée pédestre à Cernon le 3 mai, départ libre et vers l’église.

Circuits de 9 km, 12 km et 15 km.

Journée sur nos sentiers de randonnée à proximité du lac de Vouglans. Café offert au départ Repas chaud sous abris.

Inscription sur place à partir de 8h. .

Église Cernon 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté b.hostache@wanadoo.fr

