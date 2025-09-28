Randonnée pédestre Champrond-en-Gâtine
Randonnée pédestre Champrond-en-Gâtine dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Lieu-dit L’Empire Champrond-en-Gâtine Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 09:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association Perchemin organise sa randonnée pédestre le dimanche 28 septembre à Champrond-en-Gatine.
Venez admirer les couleurs d’automne et peut-être observer des champignons.
Randonnée familiale de 11km
.
Lieu-dit L’Empire Champrond-en-Gâtine 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 86 42 93 69 ngbacle@gmail.com
English :
The Perchemin association is organizing its annual hike on Sunday September 28 in Champrond-en-Gatine.
Come and admire the autumn colors and maybe spot some mushrooms.
11km family hike
German :
Der Verein Perchemin organisiert seine Wanderung am Sonntag, den 28. September, in Champrond-en-Gatine.
Bewundern Sie die Herbstfarben und beobachten Sie vielleicht Pilze.
Familienwanderung von 11 km
Italiano :
L’associazione Perchemin organizza la sua passeggiata domenica 28 settembre a Champrond-en-Gatine.
Venite ad ammirare i colori autunnali e magari ad avvistare qualche fungo.
Passeggiata per famiglie di 11 km
Espanol :
La asociación Perchemin organiza su marcha el domingo 28 de septiembre en Champrond-en-Gatine.
Venga a admirar los colores otoñales y tal vez descubra algunas setas.
Paseo familiar de 11 km
L’événement Randonnée pédestre Champrond-en-Gâtine a été mis à jour le 2025-09-06 par OTs DU PERCHE