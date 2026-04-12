RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS

D909A Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Randonnée pédestre à 8h chasseurs et promeneurs.

Randonnée 1 D+ 403.34m Distance 9km Durée 3h20

Randonnée 2 D+ 306.93m Distance 7.4km Durée 2h27

Lieu du RDV point GPS 43.580035/3.162007 direction Pétafi.

Petit déjeuner randonnée 5€

Repas midi 20€ (Apéritif, dégustation de gibier, macaronade, fromage, pâtisserie).

Sur réservation avant le 8 avril 2026.

Randonnée pédestre à 8h chasseurs et promeneurs.

Randonnée 1 D+ 403.34m Distance 9km Durée 3h20

Randonnée 2 D+ 306.93m Distance 7.4km Durée 2h27

Lieu du RDV point GPS 43.580035/3.162007 direction Pétafi.

Petit déjeuner randonnée 5€

Repas midi 20€ (Apéritif, dégustation de gibier, macaronade, fromage, pâtisserie).

Sur réservation avant le 8 avril 2026. .

D909A Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 90 16 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hiking at 8am for hunters and walkers.

Hike 1: D+ 403.34m Distance: 9km Duration 3h20

Hike 2: D+ 306.93m Distance: 7.4km Duration 2h27

Meeting point: GPS point 43.580035/3.162007 direction Pétafi.

Hiking breakfast: 5?

Lunch: 20? (Aperitif, game tasting, macaronade, cheese, pastries).

Reservations required by April 8, 2026.

L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS Faugères a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS