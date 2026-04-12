RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS Faugères
RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS Faugères dimanche 12 avril 2026.
RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS
D909A Faugères Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Randonnée pédestre à 8h chasseurs et promeneurs.
Randonnée 1 D+ 403.34m Distance 9km Durée 3h20
Randonnée 2 D+ 306.93m Distance 7.4km Durée 2h27
Lieu du RDV point GPS 43.580035/3.162007 direction Pétafi.
Petit déjeuner randonnée 5€
Repas midi 20€ (Apéritif, dégustation de gibier, macaronade, fromage, pâtisserie).
Sur réservation avant le 8 avril 2026.
Randonnée pédestre à 8h chasseurs et promeneurs.
Randonnée 1 D+ 403.34m Distance 9km Durée 3h20
Randonnée 2 D+ 306.93m Distance 7.4km Durée 2h27
Lieu du RDV point GPS 43.580035/3.162007 direction Pétafi.
Petit déjeuner randonnée 5€
Repas midi 20€ (Apéritif, dégustation de gibier, macaronade, fromage, pâtisserie).
Sur réservation avant le 8 avril 2026. .
D909A Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 15 90 16 50
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English :
Hiking at 8am for hunters and walkers.
Hike 1: D+ 403.34m Distance: 9km Duration 3h20
Hike 2: D+ 306.93m Distance: 7.4km Duration 2h27
Meeting point: GPS point 43.580035/3.162007 direction Pétafi.
Hiking breakfast: 5?
Lunch: 20? (Aperitif, game tasting, macaronade, cheese, pastries).
Reservations required by April 8, 2026.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE CHASSEURS ET PROMENEURS Faugères a été mis à jour le 2026-03-25 par 34 OT AVANT-MONTS