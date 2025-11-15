Randonnée pédestre Château-Renard
Randonnée pédestre Château-Renard samedi 15 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 13:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Participez à une randonnée pédestre avec l’association Le Canal des Possibles !
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96
English :
Join Le Canal des Possibles for a hike!
German :
Nehmen Sie an einer Wanderung mit dem Verein Le Canal des Possibles teil!
Italiano :
Partecipate a un tour a piedi con l’associazione Le Canal des Possibles!
Espanol :
Participe en un recorrido a pie con la asociación Le Canal des Possibles
