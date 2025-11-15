Randonnée pédestre

Château-Renard Loiret

Début : 2025-11-15 13:30:00

2025-11-15

Participez à une randonnée pédestre avec l’association Le Canal des Possibles !

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 02 50 96

English :

Join Le Canal des Possibles for a hike!

German :

Nehmen Sie an einer Wanderung mit dem Verein Le Canal des Possibles teil!

Italiano :

Partecipate a un tour a piedi con l’associazione Le Canal des Possibles!

Espanol :

Participe en un recorrido a pie con la asociación Le Canal des Possibles

L’événement Randonnée pédestre Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-08 par OT 3CBO