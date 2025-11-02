Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher
Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher dimanche 2 novembre 2025.
Randonnée pédestre
3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Randonnée pédestre au départ de Châteauneuf-sur-Cher et ses alentours, sur différents parcours pour satisfaire tous les goûts.
Une randonnée pédestre proposée par l’Amicale Cyclo Castelneuvienne.
Une activité à partager seul, entre amis ou en famille ! Départs à la maison des associations à Châteauneuf. .
3 rue de l’Ile Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 10 20 22 47
English :
Hiking from Châteauneuf-sur-Cher and the surrounding area, on different routes to suit all tastes.
German :
Wandern Sie von Châteauneuf-sur-Cher und Umgebung aus auf verschiedenen Strecken, die für jeden Geschmack etwas bieten.
Italiano :
Tour a piedi con partenza da Châteauneuf-sur-Cher e dintorni, su percorsi diversi per tutti i gusti.
Espanol :
Excursiones a pie con salida de Châteauneuf-sur-Cher y sus alrededores, en diferentes recorridos para todos los gustos.
L’événement Randonnée pédestre Châteauneuf-sur-Cher a été mis à jour le 2025-09-20 par OT LIGNIERES