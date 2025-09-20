Randonnée pédestre « châteaux, moulins et pigeonniers » Musée du Vieil Auvillar Auvillar

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Randonnée pédestre « Châteaux, moulins et pigeonniers »

8 km – Animée par Laurent

Partez pour une randonnée de 8 km à la découverte du petit patrimoine local : châteaux, moulins, pigeonniers…

Accueil : esplanade du château à 9h30

Covoiturage organisé jusqu’au point de départ de la randonnée

Renseignements et inscriptions : 06 37 94 73 38

Musée du Vieil Auvillar 12 Place de la Halle, 82340 Auvillar, France Auvillar 82340 Tarn-et-Garonne Occitanie

