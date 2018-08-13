Randonnée pédestre Châtenay

Randonnée pédestre

Salle des Fêtes Châtenay Saône-et-Loire

Début : 2026-06-28 07:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

8-13-18-24 km.

La commune de Châtenay, au cœur du Brionnais, vous invite à sa traditionnelle randonnée pédestre, un moment convivial au milieu des bocages, forêts et petits étangs typiques du Sud Brionnais. Les sentiers balisés vous permettront de découvrir des paysages variés et le riche patrimoine local lors de quatre circuits adaptés à tous.

Pour l’édition 2026, nous espérons des conditions météorologique favorables et retrouver un grand nombre de passionnés de randonnée autour d’un café de bienvenue, de ravitaillements sur les itinéraires, et d’un encas convivial à l’arrivée, dans une ambiance familiale et amicale. Venez partager un moment sportif et festif au cœur du Brionnais ! .

Salle des Fêtes Châtenay 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 71 87 99

