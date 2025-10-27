Randonnée pédestre Mingot Châtillon-en-Bazois
Randonnée pédestre Mingot Châtillon-en-Bazois lundi 27 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Mingot Canal du Nivernais Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-27 14:00:00
fin : 2025-10-27 16:00:00
Date(s) :
2025-10-27
Organisée par les Traîne Savates.
Départ de Mingot à 14h pour une randonnée de 5 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Infos au 06 83 27 52 23. .
Mingot Canal du Nivernais Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
English : Randonnée pédestre
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Rives du Morvan