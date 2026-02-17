Randonnée pédestre Place de l’église Châtillon-en-Bazois
Randonnée pédestre Place de l’église Châtillon-en-Bazois lundi 16 mars 2026.
Randonnée pédestre
Place de l’église Place de l’Eglise Châtillon-en-Bazois Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16 14:30:00
fin : 2026-03-16 17:30:00
Date(s) :
2026-03-16
Organisée par les Traîne Savates.
Départ de la place de l’Eglise à 14h30 pour une randonnée de 8 km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Infos au 06 83 27 52 23. .
Place de l’église Place de l’Eglise Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan