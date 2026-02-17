Randonnée pédestre Place de l’église Châtillon-en-Bazois

Randonnée pédestre

Place de l’église Place de l’Eglise Châtillon-en-Bazois Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 14:30:00

fin : 2026-03-16 17:30:00

Date(s) :

2026-03-16

Organisée par les Traîne Savates.

Départ de la place de l’Eglise à 14h30 pour une randonnée de 8 km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Infos au 06 83 27 52 23. .

Place de l’église Place de l’Eglise Châtillon-en-Bazois 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Châtillon-en-Bazois a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Rives du Morvan