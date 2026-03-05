Randonnée pédestre Chemillé-sur-Indrois
Randonnée pédestre Chemillé-sur-Indrois dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre
Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Belle randonnée pédestre présentant les plus beaux paysages de notre commune.
10/15 kms. Casse-croûte sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.
Belle randonnée pédestre présentant les plus beaux paysages de notre commune.
10/15 kms. Casse-croûte sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. 3.5 .
Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 58 54 56 cl.donay@gmail.com
English :
Beautiful hike through the most beautiful landscapes of our commune.
10/14 kms. Snacks along the way and drinks at the finish.
L’événement Randonnée pédestre Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-03-05 par Loches Touraine Châteaux de la Loire