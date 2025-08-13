Randonnée pédestre Rue du Général de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.

Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !

Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km / 3h.

Rendez-vous à la piscine. .

Rue du Général de Gaulle Piscine Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie

