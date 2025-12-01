Randonnée pédestre Rue des Dauphins Cherbourg-en-Cotentin

Randonnée pédestre Rue des Dauphins Cherbourg-en-Cotentin mercredi 10 décembre 2025.

Randonnée pédestre

Rue des Dauphins Plage de Collignon Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.

Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !

Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km / 3h.

Rendez-vous à plage de Collignon. .

Rue des Dauphins Plage de Collignon Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie

English : Randonnée pédestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Randonnée pédestre Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Cotentin