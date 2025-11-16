Randonnée pédestre La Manufacture Cherbourg-en-Cotentin
Randonnée pédestre La Manufacture Cherbourg-en-Cotentin mercredi 4 mars 2026.
Randonnée pédestre
La Manufacture La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin
Début : 2026-03-04 14:00:00
fin : 2026-03-04
2026-03-04
Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.
Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !
Randonnée gratuite avec guide bénévole.
Environ 10 km 3h.
Rendez-vous La Manufacture. .
La Manufacture La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin 50470 Manche Normandie +33 2 33 52 66 05
