Randonnée pédestre – Circuit Notre-Dame-de-la-Baude Ecole maternelle Labastide-du-Temple samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Inauguration de la randonnée Notre-Dame de la Baude

Départ pour l’inauguration de la randonnée pédestre Notre-Dame de la Baude.

Rendez-vous devant l’école maternelle, chemin du Petit Prince.

Ecole maternelle 2 chemin du petit prince 82100 Labastide du temple Labastide-du-Temple 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie

©Manon Bouysset