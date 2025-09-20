Randonnée pédestre – Circuit Notre-Dame-de-la-Baude Ecole maternelle Labastide-du-Temple
Randonnée pédestre – Circuit Notre-Dame-de-la-Baude Ecole maternelle Labastide-du-Temple samedi 20 septembre 2025.
Randonnée pédestre – Circuit Notre-Dame-de-la-Baude Samedi 20 septembre, 15h00 Ecole maternelle Tarn-et-Garonne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Inauguration de la randonnée Notre-Dame de la Baude
Départ pour l’inauguration de la randonnée pédestre Notre-Dame de la Baude.
Rendez-vous devant l’école maternelle, chemin du Petit Prince.
Ecole maternelle 2 chemin du petit prince 82100 Labastide du temple Labastide-du-Temple 82100 Tarn-et-Garonne Occitanie
Inauguration de la randonnée Notre-Dame de la Baude
©Manon Bouysset