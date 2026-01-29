Randonnée pédestre Cogners
Randonnée pédestre Cogners dimanche 4 octobre 2026.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Cogners Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 07:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Au profit de la ligue contre le cancer. .
Salle des fêtes Cogners 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Randonnée pédestre Cogners a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois