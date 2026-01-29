Randonnée pédestre

Salle des fêtes Cogners Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 07:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Au profit de la ligue contre le cancer. .

Salle des fêtes Cogners 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 63 00 54 anille.braye@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée pédestre Cogners a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois