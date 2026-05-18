Condezaygues

Randonnée pédestre

Place de la mairie Condezaygues Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Au programme, 3 parcours

– 2,6 km, départ à 10h

– 6,3 km et 10 km, départs à 9h

Sur inscription. .

Place de la mairie Condezaygues 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 08 29 91

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Condezaygues a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée du Lot et Garonne