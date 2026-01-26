RANDONNÉE PÉDESTRE Copie Champgenéteux

RANDONNÉE PÉDESTRE Copie

Place de l’église Champgenéteux Mayenne

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-22

Circuit d’environ 8 km, ouvert à tous.

Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .

Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et des barres énergétiques. .

Place de l’église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82

English :

8 km circuit, open to all.

