RANDONNÉE PÉDESTRE Copie Champgenéteux
RANDONNÉE PÉDESTRE Copie Champgenéteux dimanche 22 mars 2026.
RANDONNÉE PÉDESTRE Copie
Place de l’église Champgenéteux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Circuit d’environ 8 km, ouvert à tous.
Randonnée organisée par l’association Animations et Randonnées Touristiques du Pays de Bais .
Pot de l’amitié offert à la fin du circuit. Gratuit.
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée ainsi que de l’eau et des barres énergétiques. .
Place de l’église Champgenéteux 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 73 89 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
8 km circuit, open to all.
L’événement RANDONNÉE PÉDESTRE Copie Champgenéteux a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons