Randonnée pédestre Cosges
Randonnée pédestre Cosges samedi 30 mai 2026.
Randonnée pédestre
Rue du Village Cosges Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée pédestre ouverte à tous avec 3 parcours de 6km, 10km et 12km avec, en option, un repas à l’arrivée. .
Rue du Village Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 83 50 31 crac.cosges@free.fr
English : Randonnée pédestre
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Cosges a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme JurAbsolu