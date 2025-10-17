Randonnée pédestre Cosges

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Randonnée pédestre

Rue du Village Cosges Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 17:00:00
fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Randonnée pédestre ouverte à tous avec 3 parcours de 6km, 10km et 12km avec, en option, un repas à l’arrivée.   .

Rue du Village Cosges 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 83 50 31  crac.cosges@free.fr

