Randonnée pédestre Courcoué
Randonnée pédestre Courcoué dimanche 26 avril 2026.
Randonnée pédestre
Départ de la salle des fêtes Courcoué Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Courcoué.
Deux circuits de 7 et 10 km.
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Inscription indispensable. N’oubliez pas gilet jaune et gobelet !
Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Courcoué.
Deux circuits de 7 et 10 km.
Pot de l’amitié à l’arrivée.
Inscription indispensable. N’oubliez pas gilet jaune et gobelet ! 5 .
Départ de la salle des fêtes Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 20 85 07
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English :
Two circuits of 7 and 10 km.
Pot de l’amitié at the finish.
Don’t forget your yellow vest and cup!
L’événement Randonnée pédestre Courcoué a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme