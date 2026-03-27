Randonnée pédestre

Départ de la salle des fêtes Courcoué Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Courcoué.

Deux circuits de 7 et 10 km.

Pot de l’amitié à l’arrivée.

Inscription indispensable. N’oubliez pas gilet jaune et gobelet !

Randonnée organisée par le Comité des fêtes de Courcoué.

Deux circuits de 7 et 10 km.

Pot de l’amitié à l’arrivée.

Inscription indispensable. N’oubliez pas gilet jaune et gobelet ! 5 .

Départ de la salle des fêtes Courcoué 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 18 20 85 07

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English :

Two circuits of 7 and 10 km.

Pot de l’amitié at the finish.

Don’t forget your yellow vest and cup!

L’événement Randonnée pédestre Courcoué a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme