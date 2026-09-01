Randonnée pédestre Courtemaux Courtemaux
dimanche 13 septembre 2026 · Courtemaux
Informations pratiques
Courtemaux
Randonnée pédestre Courtemaux
Place de l’Église Courtemaux Loiret
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Envie de prendre un grand bol d’air ?
Partez à la découverte des paysages et des sentiers environnants grâce à l’un des trois parcours proposés 7 km, 14 km ou 19 km.
Départ pour les 19 kms de 7h30 à 9h30 et pour les parcours de 7 et 14 kms, les départs se feront de 7h30 à 10h00
Envie de prendre un grand bol d’air ?
Partez à la découverte des paysages et des sentiers environnants grâce à l’un des trois parcours proposés 7 km, 14 km ou 19 km.
Départ pour les 19 kms de 7h30 à 9h30 et pour les parcours de 7 et 14 kms, les départs se feront de 7h30 à 10h00 3 .
Place de l’Église Courtemaux 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 83 65 38
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English :
Want to get some fresh air?
Set out to explore the surrounding landscapes and trails on one of the three routes offered: 7 km, 14 km, or 19 km.
The 19-km route departs from 7:30 a.m. to 9:30 a.m., and for the 7-km and 14-km routes, departures are from 7:30 a.m. to 10:00 a.m.
L’événement Randonnée pédestre Courtemaux Courtemaux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO