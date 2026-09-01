Informations pratiques

Courtemaux

Randonnée pédestre Courtemaux

Place de l’Église Courtemaux Loiret

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Envie de prendre un grand bol d’air ?

Partez à la découverte des paysages et des sentiers environnants grâce à l’un des trois parcours proposés 7 km, 14 km ou 19 km.

Départ pour les 19 kms de 7h30 à 9h30 et pour les parcours de 7 et 14 kms, les départs se feront de 7h30 à 10h00

Envie de prendre un grand bol d’air ?

Partez à la découverte des paysages et des sentiers environnants grâce à l’un des trois parcours proposés 7 km, 14 km ou 19 km.

Départ pour les 19 kms de 7h30 à 9h30 et pour les parcours de 7 et 14 kms, les départs se feront de 7h30 à 10h00 3 .

Place de l’Église Courtemaux 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 83 65 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to get some fresh air?

Set out to explore the surrounding landscapes and trails on one of the three routes offered: 7 km, 14 km, or 19 km.

The 19-km route departs from 7:30 a.m. to 9:30 a.m., and for the 7-km and 14-km routes, departures are from 7:30 a.m. to 10:00 a.m.

L’événement Randonnée pédestre Courtemaux Courtemaux a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO