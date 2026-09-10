Randonnée pédestre Couze-et-Saint-Front
vendredi 9 octobre 2026 · Couze-et-Saint-Front
Informations pratiques
Couze-et-Saint-Front
Randonnée pédestre
Salle de l’étendoir Couze-et-Saint-Front Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 4,5km. S’en suivra une auberge espagnole.
Geste éco-citoyen : pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche : chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Salle de l’étendoir Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 24 92 57
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Couze-et-Saint-Front a été mis à jour le 2026-09-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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