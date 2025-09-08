Randonnée pédestre Crevant
Randonnée pédestre Crevant dimanche 6 septembre 2026.
Randonnée pédestre
salle des fêtes Crevant Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
2026-09-06
Randonnée pédestre à Crevant
4 circuits proposés par l’association au fil de la Vauvre sur la commune de Crevant. 4 .
salle des fêtes Crevant 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 68 51 29 52 roland.plantureux@orange.fr
English :
Hiking in Crevant
German :
Wandern in Crevant
Italiano :
Escursioni a Crevant
Espanol :
Senderismo en Crevant
