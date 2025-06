Randonnée pédestre, cyclo et VTT « La Silvanoise » au Fief-Sauvin – Rue des Tisserands Montrevault-sur-Èvre 15 juin 2025 07:30

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-06-15 07:30:00

fin : 2025-06-15 10:00:00

2025-06-15

L’Entente cyclo pédestre sauvinoise vous propose une randonnée :

– 3 circuits VTT de 30 à 50 km

– 3 circuits cyclo de 40 à 70 km

– 4 circuits pédestres de 8 à 22 km

Ravitaillement sur les circuits et sandwich à l’arrivée.

Prévoir votre gobelet.

Rendez-vous à partir de 7h30 à la salle de sport La berangeraie au Fief-Sauvin. .

Rue des Tisserands Le Fief-Sauvin

Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 79 47 39

English :

The Entente cyclo pédestre sauvinoise invites you to a hike

German :

Die Entente cyclo pédestre sauvinoise lädt Sie zu einer Wanderung ein

Italiano :

L’Entente cyclo pédestre sauvinoise vi invita a una passeggiata

Espanol :

La Entente cyclo pédestre sauvinoise le invita a un paseo

