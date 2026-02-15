Randonnée pédestre Dampniat

Randonnée pédestre

RDV à l’église Dampniat Corrèze

Randonnée proposée par l’association LES CHATS LIBRES DE DAMPNIAT. Circuit de 10km avec ravitaillement à mi-parcours.

Départ 9h30 de l’église.

Inscription sur place. Tarif 6€/pers, gratuit -12 ans. .

RDV à l’église Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 11 66 83

