Randonnée pédestre Dampniat

Randonnée pédestre
RDV à l’église Dampniat Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Randonnée proposée par l’association LES CHATS LIBRES DE DAMPNIAT. Circuit de 10km avec ravitaillement à mi-parcours.
Départ 9h30 de l’église.
Inscription sur place. Tarif 6€/pers, gratuit -12 ans. .
RDV à l’église Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 11 66 83
