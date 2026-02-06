Randonnée pédestre dans la Vallée de l’Oeuf Pithiviers-le-Vieil
Le dimanche 22 février 2026, Pithiviers-le-Vieil accueille une randonnée pédestre avec 5 parcours de 8 à 27 km ! Départs dès 6h30 à la salle des fêtes. Inscriptions 5 € (gratuit -16 ans). Possibilité de repas tartiflette sur réservation avant le 14 février !
Les Randonneurs de Pithiviers-le-Vieil invitent les marcheurs à découvrir la Vallée de l’Œuf le dimanche 22 février 2026. Pour s’adapter à tous les niveaux, l’organisation propose cinq parcours allant de 8 km à 27 km, avec des départs échelonnés entre 6h30 et 10h00 depuis la salle des fêtes, place des Fanums.
La convivialité se prolonge à table avec un menu tartiflette proposé à 19 €, uniquement sur réservation avant le 14 février auprès de Claude Dumas. Les tarifs d’inscription à la marche sont de 5 € pour le public, 4 € pour les licenciés FFRP, et gratuits pour les moins de 16 ans. Une démarche écoresponsable est mise en place avec la vente de gobelets réutilisables sur site. Un rendez-vous sport et terroir incontournable pour profiter des paysages du Loiret. 5 .
Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 97 00 74 claude.lucie.dumas@live.fr
English :
On Sunday February 22, 2026, Pithiviers-le-Vieil will be hosting a walking event with 5 routes ranging from 8 to 27 km! Departures from 6:30 am at the salle des fêtes. Registration: 5 ? (free for children under 16). Tartiflette lunch available on reservation before February 14!
