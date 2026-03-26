Randonnée pédestre d’Aubigny Salle des fêtes Aubigny

Randonnée pédestre d’Aubigny

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le comité des fêtes, vous propose de découvrir les paysages d’Aubigny et des alentours avec 3 circuits de randonnée pédestre 5km, 8 km ou 15 km .

Ouverte à tous et à toutes

Boissons et ravitaillements

Pensez à apporter votre gobelet

Inscription par mail souhaitée

Rendez-vous donné à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfaubigny79@gmail.com

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English : Randonnée pédestre d’Aubigny

L’événement Randonnée pédestre d’Aubigny Aubigny a été mis à jour le 2026-03-23 par CC Parthenay Gâtine