Randonnée pédestre d’Aubigny Salle des fêtes Aubigny
Randonnée pédestre d’Aubigny Salle des fêtes Aubigny dimanche 26 avril 2026.
Randonnée pédestre d’Aubigny
Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny Deux-Sèvres
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Le comité des fêtes, vous propose de découvrir les paysages d’Aubigny et des alentours avec 3 circuits de randonnée pédestre 5km, 8 km ou 15 km .
Ouverte à tous et à toutes
Boissons et ravitaillements
Pensez à apporter votre gobelet
Inscription par mail souhaitée
Rendez-vous donné à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes 3 Rue André Ganne Aubigny 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cfaubigny79@gmail.com
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English : Randonnée pédestre d’Aubigny
L’événement Randonnée pédestre d’Aubigny Aubigny a été mis à jour le 2026-03-23 par CC Parthenay Gâtine
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